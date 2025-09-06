Siracusa, manifestazione pro Gaza. Scerra e Gilistro (M5S): “L’Italia si schieri per la pace e contro la barbarie”

“Abbiamo partecipato senza esitare a questo nuovo momento di sensibilizzazione sulla tragedia che si sta consumando a Gaza. E continueremo a sostenere in tutte le sedi ogni azione utile a risvegliare un governo inerte di fronte allo sterminio che Netanyahu sta perpetrando“.

Così il parlamentare Filippo Scerra (M5S) e il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S), a margine di un incontro in Prefettura a Siracusa, durante il sit-in indetto dalla Cgil con Pd, M5S, Avs, Pci, Sinistra Futura, Arci, Associazione della Stampa, Diocesi di Siracusa e una rappresentanza del Comitato Siracusano per la Palestina.





“Ci sono persone, ci sono associazioni, ci sono comitati che hanno deciso di non restare in silenzio e di chiedere al nostro governo di dire basta alla barbarie a Gaza – dicono ancora -. Tutti insieme, in ogni piazza di ogni città italiana, siamo pronti a lottiamo per fermare il genocidio in corso”.

“L’Italia si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”, hanno ribadito Scerra e Gilistro richiamando il testo del documento consegnato in Prefettura.