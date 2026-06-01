Siracusa, manovre salvavita per i giovani animatori ed educatori del campo estivo

Continua passo dopo passo il progetto formativo all’insegna della diffusione di manovre salvavita di rianimazione cardio polmonare attraverso il Progetto BLS – Basic life support promosso da AssoFormatori con l’associazione Ambiente e Salute Odv – Ets di Siracusa.

Stavolta ospiti ancora una volta della struttura Sun Club di Siracusa, struttura sportiva e ricreativa già Cardio Protetta da diversi anni grazie anche alla presenza di un defibrillatore e tutto il personale Istruttori e Staff formati al corso BLSD, sempre disponibile e accessibile a tutti i fruitori del centro in caso di necessità. Il corso rivolto al gruppo giovani ed educatori che gestiranno il campo estivo. Organizzato così come già avviene grazie alla volontà di Anna Rallo e Viviana Venticinque titolare della struttura Sun Club.

Al Corso BLS hanno partecipato 28 animatori. L’attività Formativa è stata curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini e dall’Istruttore Antonino Lentinello e dalla Psicologa e Psicoterapeuta nonché Istruttore Dott.ssa Laura Monteleone. I corsisti, hanno imparato le tecniche di BLS – Basic Life Support secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”, attivare la “catena della sopravvivenza”, a gestire e fronteggiare un’emergenza attraverso il riconoscimento di un arresto cardiaco, allertare il servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e a praticare una RCP- rianimazione cardio polmonare, a gestire una sindrome da sommersione.

È stato affrontato anche l’argomento riguardante la posizione laterale di sicurezza, il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich. In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici ad alta tecnologia. E tutti i partecipanti hanno ricevuto il brevetto internazionale.

“Un altro anno ricco di attività formative nel territorio – dice Giuseppe Laurettini – in fase di completamento il Progetto Comunale di Democrazia Partecipata “Belvedere nel Cuore”, che ha già visto l’installazione di quattro Defibrillatori c/o il Panificio Carbè in Piazza Bonanno, Farmacia Di Luca in via Indipendenza, Circoscrizione di Quartiere – Biblioteca e Polizia Municipale in Piazza Eurialo, Associazione Ambiente e Salute ODV – VAB e la formazione di oltre cento operatori BLSD fra i commercianti e cento operatori BLS “First Responders di Comunità”.

Pronti a fare la differenza in caso di necessità.” Grazie ad Ambiente e Salute ODV la ns. Comunità è più Sicura.