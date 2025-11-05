Siracusa, manutenzione dei bagni pubblici: il Comune affida i lavori

Dopo il piccolo reportage di SiracusaNews e la segnalazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che avevano documentato gli atti vandalici nei bagni pubblici della città, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un piano di manutenzione straordinaria.

I danni, segnalati in più punti del centro storico e nelle aree di maggiore affluenza turistica, riguardano sanitari distrutti, impianti idrici ed elettrici danneggiati e infissi compromessi. Gli interventi, secondo quanto disposto dagli uffici tecnici comunali, riguarderanno in particolare i bagni pubblici di Villetta Aretusa, Antico Mercato, Riva Mazzini e Foro Siracusano, che saranno oggetto di lavori di ripristino funzionale per garantirne la piena fruibilità.

Il progetto, quantificato in origine in 32.780 euro oltre IVA, è stato affidato a seguito di procedura negoziata con l’invito di due imprese del settore edile siracusano. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola proposta, quella della ditta Corvaia Controsoffitti s.r.l., con sede in contrada Targia, che ha presentato un ribasso del 10%, per un importo di 29.502 euro oltre IVA.

L’Amministrazione ha quindi approvato l’offerta e avviato l’iter per l’esecuzione dei lavori, che dovranno restituire decoro e funzionalità ai servizi igienici pubblici, spesso oggetto di danneggiamenti e incuria. Con questo intervento, il Comune punta a ripristinare strutture fondamentali sia per i residenti che per i turisti, in un’ottica di maggiore attenzione alla manutenzione del patrimonio pubblico e al contrasto del vandalismo urbano.