Siracusa, manutenzione del verde nelle scuole: 23 plessi su 36, fine la prossima settimana

Attualità · SIRACUSA SCUOLE

Prosegue a ritmo serrato la manutenzione ordinaria delle aree a verde nei plessi scolastici di competenza del Comune di Siracusa.

Gli interventi sono cominciati una settimana fa e, alla data odierna, gli operai sono hanno sistemato gli spazi esterni di 23 edifici su un totale di 36. La previsione è di concludere i lavori entro la prossima settimana quando saranno interessati gli altri 13 istituti non ancora completati.

La manutenzione ordinaria doveva essere conclusa entro l’inizio dell’anno scolastico. Un problema della ditta aveva impedito l’inizio dei lavori nei tempi previsti, situazione sbloccata dopo l’intervento degli uffici.