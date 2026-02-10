Siracusa, mappati gli stalli per disabili. De Simone: “online sul sito del Comune la sezione dedicata”

Gli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità in città sono stati mappati e inseriti all’interno del sito istituzionale del Comune di Siracusa, nella sezione dedicata alla mobilità. A darne notizia è il consigliere comunale di Forza Italia Damiano De Simone, che rivendica l’attuazione concreta di una mozione approvata in Consiglio comunale.

“La richiesta era mappare gli stalli H. L’amministrazione ha accolto l’istanza, ha accolto la mozione del Consiglio comunale e lo ha fatto”, spiega De Simone, sottolineando come si tratti di un atto a cui è stato dato “un seguito fattivo e concreto”.

Nel suo intervento, De Simone ringrazia in particolare i tecnici del settore Mobilità che hanno seguito l’attività di mappatura e la pubblicazione online dei dati. “È una mozione alla quale è stato dato seguito – aggiunge – e questo è importante perché significa trasformare un indirizzo politico in uno strumento utile per i cittadini”.

Secondo quanto riferito, le informazioni sono consultabili sul portale del Comune, alla voce Mobilità e quindi nella sezione relativa agli stalli H, con l’obiettivo di rendere più semplice individuare i parcheggi riservati nelle diverse zone della città. Il punto, evidenzia De Simone, è pratico: consentire alle persone con disabilità di programmare i propri tragitti sapendo in anticipo se, in prossimità della destinazione, sia disponibile uno stallo dedicato.

La mappatura viene indicata come un primo passo in un percorso più ampio: quello del Peba (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), che però – sottolinea De Simone – “attende ancora di essere finanziato dal bilancio comunale”.

“Questo è chiaramente l’inizio di un percorso che deve trovare consolidamento nel Peba – conclude – ma intanto è un punto di partenza che mette uno strumento in più nelle mani degli utenti con disabilità”.