Siracusa, marcia per la pace e i diritti: appuntamento il 19 aprile

Domenica 19 aprile Siracusa ospiterà una manifestazione pubblica dedicata al rispetto del diritto internazionale, della democrazia e della vita, con un’iniziativa che intende richiamare l’attenzione sulle crisi globali e sulle conseguenze dei conflitti in corso.

L’evento, promosso da associazioni e cittadini, nasce anche come gesto di sostegno alla missione della flottiglia e come risposta al senso diffuso di impotenza di fronte alle dinamiche legate al riarmo e alle politiche internazionali. I partecipanti marceranno per esprimere dissenso verso guerre, neocolonialismo e modelli che, secondo gli organizzatori, alimentano violenza, impunità e logiche imperialiste.

Il programma della giornata prenderà il via alle 10 alla Marina, con lo spettacolo “Elogio ai Piedi” a cura dei Teatranti di Frontiera, in collaborazione con il Festival Pericentro. A seguire, alle 10.30, partirà la marcia che attraverserà corso Umberto, il Pantheon, via Agatocle e viale Luigi Cadorna, per concludersi in piazza Santa Lucia.

Proprio nella piazza si terrà un momento conclusivo di riflessione e confronto, organizzato con le associazioni della zona della Borgata e alla popolazione locale, con l’obiettivo di condividere analisi e prospettive sulla situazione attuale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.