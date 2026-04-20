Siracusa, marcia per la pace e sostegno alla Flotilla: corteo dalla Marina a Santa Lucia

Si è svolta ieri a Siracusa la manifestazione a sostegno della Flotilla e per chiedere la pace, con un corteo partito dalla Marina di Ortigia e diretto fino a piazza Santa Lucia.

Una scelta simbolica quella del punto di partenza: proprio dalla Marina, infatti, nei prossimi giorni è atteso l’arrivo degli equipaggi provenienti da diversi porti del Mediterraneo, tra cui Barcellona e Marsiglia, pronti a salpare nuovamente verso Gaza.

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale e fermare i conflitti in corso, con particolare riferimento alla situazione in Palestina e in Libano. Al centro degli interventi il tema della vita e della pace, richiamato più volte nel corso della mattinata.

Intanto è già fissato un nuovo appuntamento: il 23 aprile alla Marina di Ortigia, dove è previsto un momento pubblico tra musica, incontri e il saluto alle imbarcazioni in partenza.