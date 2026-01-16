Siracusa, Marco Mastriani nominato ambasciatore per il patto climatico europeo

Marco Mastriani nominato ambasciatore per il patto climatico europeo dalla Direzione Generale per il Clima dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea. Dopo un’attenta selezione pubblica promossa e svolta dal segretariato del Patto Climatico Europeo a livello nazionale ed europeo, per le loro esperienze, competenze e profili personali e professionali, sono stati selezionati alcuni soggetti che avranno come compito principale quello di far conoscere, promuovere e coinvolgere i cittadini e le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, nel raggiungimento degli importanti obiettivi stabiliti dal patto europeo per il clima, puntando a un impatto climatico zero dell’Europa entro il 2050.

Il Patto Europeo per il Clima, lanciato dalla Commissione Europea nell’ambito del green deal europeo, è soprattutto un movimento di persone accomunate da una missione comune, ovvero quella di costruire un’Europa più sostenibile e aiutare l’Unione Europea a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. “Attraverso diversi obiettivi e strumenti si può raggiungere questo risultato e certamente attraverso azioni quotidiane, concrete, inclusive e aggreganti, tutti i cittadini, associazioni e istituzioni a vario titolo possono essere coinvolte – dice Mastriani, Vice Presidente del Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio di Siracusa, Coordinatore Regionale di Federparchi Sicilia, Consigliere regionale dell’Ente Fauna Siciliana, guida escursionistica ambientale ed esperto in tematiche ambientali ed ecoturismo -. È possibile lavorare insieme per mettere in atto azioni concrete per ridurre per esempio la nostra impronta di carbonio, informare ed educare gli altri, dare visibilità ad azioni concrete per il clima, divulgare buone pratiche, confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni europee. Sono molto contento di questo importante riconoscimento che certamente oltre ad essere una gratificazione per le tante iniziative e attività svolte negli anni in difesa del clima e della natura in generale, è certamente una prospettiva e uno strumento utile per continuare su questa direzione, coinvolgendo sempre di più i cittadini, associazioni e istituzioni, al fine di promuovere e comprendere in pieno l’importanza degli obiettivi prefissati con il patto europeo per il clima e il green deal europeo. È opportuno avere sempre un termine di confronto fra le politiche e azioni messe in campo a livello locale, regionale e nazionale con gli obiettivi preposti dal Green deal europeo e soprattutto attuare azioni anche semplici e concrete che possano aiutare e sostenere anche il contrasto ai cambiamenti climatici, partendo dalle criticità legate al consumo di suolo, alla perdita quotidiana di biodiversità e alla emergenza nazionale degli incendi boschivi e vegetazionali. In questa prospettiva, anche le aree marine protette e le aree protette in generale, sia per la loro missione istituzionale che per il coinvolgimento con le comunità locali a cui sono preposte, diventano certamente un punto di riferimento e di aggregazione sociale importante, in cui far conoscere obiettivi, risultati e diffondere buone pratiche. Certamente uno dei primi obiettivi sarà quello di coinvolgere gli enti locali, le comunità territoriali e la Regione Siciliana, per attuare azioni e iniziative congiunte”.