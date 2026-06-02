Siracusa, “mare negato a residenti e turisti”, lettera aperta di un ortigiano

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un residente di Ortigia che lamenta il mare negato ai residenti e ai turisti.

“Un plauso all’Amministrazione comunale che ha prontamente fatto ripristinare i gradini della scala di accesso a Cala Rossa, anche se le docce sono ancora insistenti. Disapprovazione per le tre discese a mare: dell’isola di Ortigia, sempre su Lungomare di levante, non ancora accessibili all’utenza. La scala di accesso al mare di fronte all’Hotel Domus Mariae, spezzata dalle recenti mareggiate è rimasta sospesa nel vuoto. Il solarium di Forte Vigliena non ancora completamento nei suoi lavori non permette l’accesso al mare. L’ accesso alle docce è fatiscente e pericoloso, così come la struttura delle scale di accesso è arruginita. Solarium alla fine di via Roma, aperto nella scorsa stagione , ora è con accesso bloccato. È questo il turismo dell’isola di Ortigia?”