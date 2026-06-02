Ultime news

1 minuto di lettura
La nota

Siracusa, “mare negato a residenti e turisti”, lettera aperta di un ortigiano

"Il solarium di Forte Vigliena non ancora completamento nei suoi lavori non permette l’accesso al mare"

"Il solarium di Forte Vigliena non ancora completamento nei suoi lavori non permette l’accesso al mare"

1 minuto di lettura

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un residente di Ortigia che lamenta il mare negato ai residenti e ai turisti.

“Un plauso all’Amministrazione comunale che ha prontamente fatto ripristinare i gradini della scala di accesso a Cala Rossa, anche se le docce sono ancora insistenti. Disapprovazione per le tre discese a mare: dell’isola di Ortigia, sempre su Lungomare di levante, non ancora accessibili all’utenza. La scala di accesso al mare di fronte all’Hotel Domus Mariae, spezzata dalle recenti mareggiate è rimasta sospesa nel vuoto. Il solarium di Forte Vigliena non ancora completamento nei suoi lavori non permette l’accesso al mare. L’ accesso alle docce è fatiscente e pericoloso, così come la struttura delle scale di accesso è arruginita. Solarium alla fine di via Roma, aperto nella scorsa stagione , ora è con accesso bloccato. È questo il turismo dell’isola di Ortigia?”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi