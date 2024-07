“Siracusa Mare per Tutti 2024”, ecco le zone accessibili a tutti

Questa mattina, alla Capitaneria di Porto di Siracusa (in continuità del progetto “Sicilia e Siracusa Mare per Tutti”, nato nel lontano 2014 nella istituzionale cornice della stessa Capitaneria), è stata presentata la decima edizione dell’iniziativa, al fine di implementare il progetto di realizzare un’ospitalità ancora più accessibile, ecosostenibile ed in sicurezza nell’intero territorio siciliano.

L’evento si è aperto con i saluti da parte del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa C.V. Andrea Santini, Sabrina Zappalà per l’Area Marina Protetta del Plemmirio, Lisa Rubino, Presidente del COPRODIS (che ha portato i saluti dell’assessore alla politiche sociali del Comune di Siracusa) e del presidente dell’associazione “Sicilia Turismo Per Tutti”, Bernadette Lo Bianco, che ha illustrato il progetto e moderato l’incontro.

Numerosi sono stati gli interventi: In rappresentanza dei Comuni era presenti: l’assessore ai Servizi Sociali, Politiche per le Inclusioni e Pari Opportunità del Comune di Ragusa Elvira Adamo; l’Assessore alle Frazioni del Comune di Ragusa Andrea Di Stefano; Geom. Nello Veloce per l’Ufficio Tecnico per l’inclusione del Comune di Ragusa; dott.ssa Di Giacomo, Disability Manager del Comune di Ragusa; Stefy Busà, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Avola; il dott. Riccardo Di Salvo, in rappresentanza dell’A.S.P. di Ragusa, che hanno portato tutti un loro contributo di esperienza e di buona pratica che hanno attuato nei loro comuni. L’associazione i Superabili rappresentati dal presidente Giuseppe Cataudella, hanno illustrato un progetto che proporanno ai vari comuni e associazioni di disabilita’ dal titolo “Formidabili . Nessuno escluso “.

Ospite di eccezione la blogger di turismo accessibile italiano Marta Russo con “I pensieri di Marta “, che ha portato la sua testimonianza di Testimonial di turismo accessibile italiano .

Il progetto “Sicilia e Siracusa, Mare per tutti” ha l’obiettivo di promuovere un turismo accessibile e un’accoglienza di qualità, attraverso il superamento di tutti quegli ostacoli che impediscono di godere a pieno dell’esperienza turistica e di tutta la bellezza del territorio siciliano.

Di concerto con i rappresentanti delle categorie cui detto progetto è destinato (ENS, Unione Ciechi ed Ipovedenti, MAC, Associazioni di persone con disabilità) e con l’aiuto di tecnici, di professionisti e di persone con esigenze specifiche, si è provveduto a raccogliere informazioni (da fonti quali: AISM Siracusa, Capitaneria di Porto di Siracusa, Area Marina Protetta e le varie amministrazioni comunali) sul litorale e sulle strutture balneari di Siracusa e del resto della Sicilia al fine di selezionare quelle che garantiscono maggiore accessibilità, in quanto munite di percorsi “dedicati” alle varie esigenze specifiche.

Tutte le informazioni raccolte – al fine di avere la massima divulgazione e di consentirne la fruizione a tutti i turisti ed ai cittadini – saranno, poi, inserite nel portale della Regione Sicilia e dei maggiori portali turistici siciliani.

In sintesi, in tutta la Sicilia si contano ben 194 strutture balneari accessibili (87 pubbliche e 107 private), di cui 47 nella provincia di Siracusa (25 pubbliche e 22 private) e 23 nel territorio aretuseo (15 pubbliche e 8 private).

Nel 2014 se ne contavano – in tutta la Sicilia – poco più di una decina.

Un incremento di circa il 15% rispetto ai dati dell’anno precedente.

La lista

Sbocco 1-2-3-4

Area Marina Protetta del Plemmirio

Spiaggia Fanusa. Accesso alla battigia mare percorso su sentiero e rampa. Piazzuola di sosta. Disabilità motoria percorribile in carrozzina elettrica e manuale. Passerella e pedana e montaggio di uno scivolo autorizzato ed idoneo all’utilizzo – grado di accessibilità e di fruizione100%

(sedia job: lido fly beach – su richiesta)

(sedia solemar – su richiesta: ass. ValorAbile)

Via Caboto, Via Vivaldi, Via Doria

Località Fanusa – SR

Sbocco 10

scogliera con passerella in legno direttamente con accesso in acqua. Sosta su solarium. Fondale roccioso. Posteggio auto strada vicino al sito. Grado di accessibilità: 70% – grado di fruizione 100%

Via Marco Polo

Sbocco 11

scogliera con passerella in legno direttamente con accesso in acqua. Sosta su solarium. Fondale roccioso. Posteggio auto strada vicino al sito. Grado di accessibilità: 70% – grado di fruizione 100%

Via Marco Polo

Sbocco 12

Area Marina Protetta del Plemmirio

Scogliera.

Presenti maniglioni di risalita mare. Manto cementato. Piattaforma in cemento. Scivolo in acqua – grado di accessibilità 80% – gradi di fruizione 100%

Via Vasco de Gama

Località Fanusa – SR

Sbocco 21

Area Marina Protetta del Plemmirio

Piattaforma e passerella in legno con accesso in acqua. Accesso alla battigia tramite sentiero. Il percorso per accesso al mare deve essere assistito o facilitato per dissesto del manto e pendenza rampa. Servizio lido docce nei pressi parcheggio libero strada comunale. Grado di accessibilità 100% – grado di fruizione 100%

(sedia solemar : ass. ValorAbile – su richiesta preventiva)

Traversa La Tonnara –

Località Tonnara – SR

Sbocco 22

passerella e piattaforma in legno direttamente con accesso in acqua, fondale roccioso. Presso lo sbocco 22 i disabili usufruisco gratuitamente del parcheggio dedicato del varco 23 in convenzione.

Grado di accessibilità 60% – grado di fruizione 100%

Strada Capo Murro di Porco

Sbocco 25

Scogliera. E’ stata sistemata tutta l’area di pertinenza demaniale e realizzata passerella apposita per l’arrivo in acqua (maniglione) e pedane di sosta. Fondale roccioso. In auto non si può arrivare direttamente nel sito, pertanto è necessaria la presenza di un accompagnatore dovuta alla pendenza della strada di accesso. Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 90%

Via dei Diamanti

Località Costa Bianca – SR

Sbocco 26

Scogliera. Accesso al mare sotto costa tramite passerella in legno amovibile percorribile in carrozzina ma consigliata assistenza.

Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 90%

Via dei Diamanti

Località Costa Bianca – SR

Sbocco 35

Area Marina Protetta del Plemmirio

L’hotel Minareto ha realizzato in collaborazione con il Consorzio Plemmirio una passerella in legno per l’arrivo in acqua (fondale sabbioso) e rende disponibile l’ingresso alla struttura alle persone che ne necessitano l’utilizzo.

Per l’accesso alla spiaggia è necessaria la presenza di un accompagnatore dovuta alla pendenza della strada di accesso. Accessibilità al mare 100% – fruizione 70%

(sedia solemar : ass. ValorAbile – su richiesta preventiva)

Via del Faro Massoliveri – ingresso e assistenza Grand Hotel Minareto –

Località Punta Castelluccio Isola – SR

Lido “Terrazza Fanusa” – Fly Beach

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) (persona con disabilità + 2 accompagnatori) Localita’ “Fanusa”, via Cristoforo Colombo

Lido Fontane Bianche

+ passerella + bagnino Fontane Bianche

Lido Sayonara

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) (persona con disabilità + 2 accompagnatori) Fontane Bianche

Spiaggia libera Camomilla

job+ passerella

(job da richiedere all’adiacente Lido Camomilla) + passerella Fontane Bianche

Lido Kukua Beach

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) (persona con disabilità + 2 accompagnatori) Fontane Bianche

Soc. Lido beach Arenella

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) (persona con disabilità + 2 accompagnatori) Arenella

Lido Finanza

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) (persona con disabilità + 2 accompagnatori) C.da Isola

Lido Varco 23 (scogliera)

job + passerella + bagnino + 2 postazioni gratuite (2 lettini, 1 ombrellone, 1 sdraio) Strada Capo Murro di Porco 192 – Siracusa/Plemmirio

Sbarcadero S. Lucia

+ passerella

Siracusa città – Porto Lachio

Spiaggetta Aretusa

job in custodia presso Zefiro Solarium + passerella Spiaggetta di Ortigia (Siracusa) c\o spiaggetta Aretusa

Lido Nuovo

Via dei Lidi, Fontane Bianche

Lido Blu White

(Passerella)

Portopalo di Capo Passero

Lido Morghella

+ passerella

Pachino

Lido Sante Maria

(passerella) Marzamemi

Lido Azzurro

+ passerella

Noto Marina

Lido “Agua Beach”

+ bagnino

C.da Reitani – San Lorenzo

Spiaggia comunale

+ passerella + assistenza operatori Abil Beach Marina di Priolo

Spiaggia libera “Lungomare Tremoli”

(passerella + bagnino)

Avola – via Sandro Pertini

Lido della Marina Militare

Augusta, Punta Izzo

Spiaggia libera del Borgo Marinaro

(passerella + bagnino)

Avola, c.da Zuccara

Lido “Il Triangolo”

(job + passerella)

Agnone Bagni – Augusta

Spiaggia libera

(passarella)

Portopalo di Capo Passero, Contrada Scalo Mandria

Spiaggia libera di Vendicari Noto

Lido Isola Blu

+ passerella

C.da Bove Marino – Noto/Marzamemi

Spiaggia Morghella

+ passerella

Pachino

Spiaggia della Spinazza

passerella Noto (vicino Marzamemi)

Lido Kalè Beach Club

(passerella) Portopalo

Lido “Eden”

+ passerella

Piazza Esedra, Avola

Lido Joy Beach

+ passerella

Contrada Piccio – Avola

Lido Sol Leone

(passerella) Avola

Spiaggia Libera

+ assistenza alla balneazione +passerella Lido di Noto

Spiaggia pubblica (seconda Scaletta)

(n. 2) + assistenza alla balneazione + passerella Lido di Noto

Lido Abbronzatissima

+ passerella

Piazzale Lido di Noto

Lido SunSet Beach

(passerella) Lido di Noto

Spiaggia presso Villaggio Settebello

Agnone Bagni