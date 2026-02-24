Siracusa, Marina di Archimede: il Cga “chiama” l’Autorità di Sistema Portuale

Il Cga ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello promosso da Marina di Archimede in liquidazione e in concordato contro Eni e altre amministrazioni. I giudici amministrativi non sono entrati nel merito della controversia, ma hanno ritenuto necessario estendere il processo nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

La richiesta era stata evidenziata da Eni con un atto depositato il 31 dicembre 2025, richiamando la modifica dell’assetto delle competenze demaniali con il trasferimento della gestione della rada del Porto Grande di Siracusa dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente all’Adsp e in udienza anche altre parti hanno condiviso l’opportunità di coinvolgere il nuovo soggetto competente. Entro 90 giorni dovrà essere depositata nel fascicolo di causa la documentazione che attesti l’avvenuto adempimento, la nuova udienza pubblica di prosecuzione verrà fissata dopo l’esito dell’integrazione del contraddittorio.

Quello del Marina di Archimede è (era?) il progetto ambizioso di un porto turistico tra il molo S. Antonio e la banchina del porto pescherecci portato avanti dal Gruppo AcquaMarcia, in concordato preventivo e liquidazione già dal 2012, decretandone di fatto la parola fine. Il dissesto del gruppo ha certamente pesato sulla parabola del progetto, ma la vicenda di Marina di Archimede è stata condizionata anche da un lungo contenzioso amministrativo sulle concessioni. Nel 2022, infatti, il Tar ha annullato la concessione demaniale relativa al porto turistico “Marina di Archimede”. Il Tar aveva affermato che le opere previste, quali quella relativa alla realizzazione di una piscina, di un edificio relativo a hotel, negozi-club house, di un beauty center, di un eliporto, non sono strumentali alla realizzazione del porto turistico e pertanto sono prive di correlazione con le funzioni riservate alla nautica turistica e da diporto.

E già lo scorso anno, sul tavolo del presidente dell’Autorità portuale Di Sarcina erano fissati due dossier cruciali per la città: l’ex area industriale Spero e la Marina di Archimede. Su quest’ultimo argomento, l’idea era chiara: “Serve una regia unica. Autorità portuale, Comune e Regione devono sedersi attorno a un tavolo e decidere se e come intervenire. Lo sviluppo di un porto turistico non è un male, ma va fatto bene, con procedure trasparenti e rispetto per le normative”.