Cultura XX edizione

Siracusa, Marina Valensise finalista del Premio per la Cultura Mediterranea

di Oriana Gionfriddo ·
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marina valensise

Marina Valensise, consigliere delegato dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), che da oltre cent’anni produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, è finalista della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, nella terna della sezione “Scienze dell’uomo”.

Le altre 6 terne finaliste – selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo – concorrono per: Società Civile, Scienze dell’uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’informazione, Traduzione.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito all’approfondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature.

Il Premio per la Cultura Mediterranea, presieduto dal fondatore Mario Bozzo, si è affermato nel corso degli anni come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum e alle sue trasformazioni geopolitiche e sociali.

Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a: Amos Oz e David Grossman, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Starnone, Mathias Énard, Gianni Amelio, Salvatore Settis, Alberto Angela, Andrea Purgatori, ‘Ala’ al-Aswānī, Ismail Kadare, Aldo Cazzullo, Francesca Mannocchi, Don Dante Carraro, Luis García Montero.

I vincitori delle 7 sezioni del Premio saranno proclamati il prossimo 16 ottobre nel corso di una cerimonia al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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