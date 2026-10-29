Siracusa, market della droga in Ortigia: 22enne arrestato per spaccio e armi bianche

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Ortigia, nella tarda mattinata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, per possesso ai fini dello spaccio di droghe e per detenzione illegali di armi bianche.
Nello specifico, a carico del giovane, già conosciuto dalle forze di polizia, i Poliziotti operavano una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare 146,79 grammi di hashish, 4 dosi di marijuana, 5 dosi di crack, 5,86 grammi di cocaina e 7,28 grammi di semi allucinogeni, un bilancino elettronico con evidenti tracce di cocaina, un coltello da cucina con evidenti tracce di hashish, un machete di 50 cm con lama affilatissima, una mazza da baseball in metallo di 70 cm, 264 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio e vario materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.
Dopo le incombenze di legge, il ventiduenne, come disposto dal Autorità Giudiziaria competente è stato posto ai domiciliari.