Siracusa, martedì primo bilancio delle attività svolte finora dal team di Lapis

Un primo bilancio delle attività svolte finora, degli incontri, dei progetti avviati e soprattutto delle prospettive future per lo sviluppo del territorio. Si svolgerà martedì 21 dicembre alle 18 nella sede di Confindustria a Siracusa un incontro pubblico con il team di Lapis, il laboratorio per la promozione dell’imprenditoria sostenibile promosso dall’associazione Prometeo in collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto. Questi mesi di attività sono stati caratterizzati da incontri, condivisione di idee, analisi del territorio, prospettive.

Il team di Lapis è composto da giovani professionisti che hanno deciso di spendere le loro capacità a servizio del territorio, per dare vita ad iniziative di economia civile che potranno essere realizzate soprattutto dalle giovani generazioni, da quanti decidono di restare in Sicilia e di costruire il proprio futuro.

L’incontro di martedì, quindi, promosso in collaborazione con il Patto di responsabilità sociale, sarà l’occasione per conoscere il lavoro avviato finora dal team e la rete promossa con i numerosissimi soggetti incontrati.