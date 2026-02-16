Siracusa, Massimo Gionfriddo lascia l’Udc e aderisce a Futuro Nazionale del generale Vannacci

Massimo Gionfriddo, fino a oggi Responsabile Enti Locali Regionale dell’Unione di Centro (Udc), annuncia le proprie dimissioni da tutti gli incarichi nel partito e la adesione al nuovo partito Futuro Nazionale, guidato dal Generale Roberto Vannacci.

“La mia scelta nasce dalla volontà di impegnarmi in un progetto politico che dia valore alle competenze e alle idee sul territorio – dice Gionfriddo, che ha già avviato interlocuzioni con i referenti nazionali di Futuro Nazionale, con il Generale Vannacci e con Rossano Sasso, condividendo visione, metodo e priorità operative – Futuro Nazionale rappresenta una realtà dinamica e coerente, pronta a dare spazio e responsabilità a chi vuole costruire una politica concreta, vicina al territorio e ai cittadini”.