Siracusa, Matteo Di Franca è il nuovo presidente della Consulta Comunale Giovanile

Nel pomeriggio del 24 luglio 2025, all’Urban Center di Siracusa, si è tenuta l’assemblea della Consulta Comunale Giovanile, convocata per il rinnovo delle cariche. Frutto di un dialogo con le forze politiche e sociali della Consulta, è stato eletto presidente Matteo Di Franca. Gabriele Vindigni ricoprirà il ruolo di Vicepresidente, mentre Federica Ardita è stata nominata Segretaria mentre Marta Messina è stata nominata Tesoriera.

Con la nuova Presidenza prende avvio una fase che punta a rafforzare il ruolo della Consulta come luogo autonomo, plurale e generativo, capace di raccogliere le voci dei giovani e trasformarle in proposte, azioni e visione politica per la città. Non un organismo formale, ma uno spazio reale di protagonismo, capace di costruire alleanze, incidere sui processi decisionali e rimettere al centro i bisogni, le sfide e le speranze delle nuove generazioni.





“Non si tratta di rappresentare i giovani, ma di creare spazi in cui i giovani si rappresentano da sé. La Consulta deve essere attraversabile, aperta, radicale nelle domande e pragmatica nelle risposte. La sfida è restituire senso e forza alla partecipazione, uscire dai riti vuoti, parlare ai territori, ai margini, ai tanti che non si riconoscono più nelle istituzioni. Ci metteremo testa, voce e corpo. Perché Siracusa non può continuare a perdere il futuro che ha già dentro.” — dichiara il presidente, Matteo Di Franca.

“La Consulta Giovanile deve rappresentare uno spazio reale di ascolto e azione. È una grande occasione concreta per portare le idee dei giovani all’interno delle istituzioni e costruire insieme un futuro più inclusivo, partecipato e sostenibile per Siracusa.” — ha dichiarato il vicepresidente, Gabriele Vindigni.

Il nuovo Ufficio di Presidenza lavorerà nei prossimi mesi alla costruzione di un piano di lavoro condiviso, all’organizzazione dei gruppi tematici e all’avvio di una fase di ascolto e mappatura dei bisogni giovanili nei diversi quartieri della città. Con uno sguardo aperto all’Europa, alla giustizia sociale, alla sostenibilità e alla cultura come motore di trasformazione.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Matteo Di Franca e Emanuele Vindigni, eletti rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Zappulla – L’elezione dell’Ufficio di Presidenza segna un passaggio cruciale per restituire piena operatività a uno strumento fondamentale di partecipazione democratica. La Consulta non deve essere percepita come un organismo accessorio, ma come un interlocutore permanente e costante dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessorato alle Politiche Giovanili. È lì che devono emergere le proposte, le criticità e soprattutto le visioni di chi ha il diritto – e il dovere – di contribuire al presente e al futuro della città. L’esperienza della Consulta, che ho avuto l’onore di presiedere per due mandati, rappresenta molto più di un primo approccio alla politica: è una palestra di vita, dove si formano relazioni, competenze, responsabilità. È da lì che può prendere forma la futura classe dirigente di Siracusa. Oggi più che mai, serve fare squadra. Serve un patto generazionale tra chi ha responsabilità amministrative e chi si affaccia alla vita pubblica con l’entusiasmo delle prime volte. E questo richiede la capacità di andare oltre ogni appartenenza o colore politico, perché solo così possiamo costruire politiche davvero inclusive e durature. E perché in un tempo in cui tanti giovani scelgono di andare via, il segnale più forte che possiamo dare è dimostrare che qui, a Siracusa, c’è spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco”.

“In quest’ottica – conclude Zappulla – la Consulta può contribuire concretamente alla visione già avviata da questa Amministrazione guidata dal sindaco Italia, che nell’ultimo anno ha visto l’attivazione di una cabina di regia scuola-lavoro sulle politiche giovanili e la nascita delle prime aule studio in città. Passaggi concreti per una città che vuole investire davvero nei suoi giovani”