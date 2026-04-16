Siracusa, Mauro De Franchis nuovo Direttore Generale di Isab

Il 15 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione di Isab ha nominato Direttore Generale l’ingegner Mauro de Franchis che, a far data dallo stesso giorno, nell’ambito del naturale avvicendamento e nel segno della piena continuità, assumerà l’incarico in sostituzione dell’ingegner Giovanni Lo Verso.
Il nuovo Direttore Generale in precedenza ha ricoperto altri ruoli di rilievo in Isab e da ultimo il ruolo di vice Direttore Generale Pianificazione Strategica.
Il CdA formula a Mauro de Franchis i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico e ringrazia Giovanni Lo Verso per lo straordinario contributo personale, umano e professionale prestato in questi anni alla Società.
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