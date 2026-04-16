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Nominato dal Cda

Siracusa, Mauro De Franchis nuovo Direttore Generale di Isab

De Franchis assumerà l’incarico in sostituzione dell’ingegner Giovanni Lo Verso

De Franchis Isab

De Franchis assumerà l’incarico in sostituzione dell’ingegner Giovanni Lo Verso

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Il 15 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione di Isab ha nominato Direttore Generale l’ingegner Mauro de Franchis che, a far data dallo stesso giorno, nell’ambito del naturale avvicendamento e nel segno della piena continuità, assumerà l’incarico in sostituzione dell’ingegner Giovanni Lo Verso.

Il nuovo Direttore Generale in precedenza ha ricoperto altri ruoli di rilievo in Isab e da ultimo il ruolo di vice Direttore Generale Pianificazione Strategica.

Il CdA formula a Mauro de Franchis i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico e ringrazia Giovanni Lo Verso per lo straordinario contributo personale, umano e professionale prestato in questi anni alla Società.


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