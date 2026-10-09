Siracusa, maxi controllo nelle case popolari: scoperti allacci abusivi alla rete elettrica

Cronaca · polizia

È attualmente in corso a Siracusa un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del degrado urbano, che vede impegnati i poliziotti della Polizia di Stato. L’operazione, disposta dal Questore, Aldo Fusco, si sta concentrando sugli stabili di edilizia popolare e vede in stretta sinergia il personale delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato.

Al fianco dei poliziotti stanno operando i tecnici specializzati, impegnati a individuare manomissioni e bypass artigianali sulla rete elettrica pubblica.

Nel corso delle verifiche in atto si stanno riscontrando diversi allacci abusivi e, di conseguenza, si sta procedendo a denunciare diverse persone per il reato di furto di energia elettrica.

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Oltre al danno economico, si evidenzia l’alto profilo di rischio di questi collegamenti precari che rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dei residenti a causa del pericolo di cortocircuiti e incendi negli stabili.