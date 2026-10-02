Siracusa, maxi pulizia del mare: rimosse 1,4 tonnellate di reti fantasma e 22 FAD

Attualità · 23-25 settembre

Tre giorni di controlli e operazioni tra il Plemmirio e il golfo di Ognina, con 1,4 tonnellate di reti fantasma recuperate, 22 dispositivi illegali per la concentrazione del pesce rimossi e un pescatore subacqueo sorpreso a pescare di frodo all’interno dell’Area Marina Protetta.

È il bilancio dell’operazione condotta dal 23 al 25 settembre da Sea Shepherd Italia, con la collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Siracusa e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, attraverso la Sezione Operativa Navale di Siracusa.

Per tre giorni le attività si sono concentrate nel tratto di mare compreso tra l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il golfo di Ognina, con controlli finalizzati al contrasto della pesca illegale e del bracconaggio, alla tutela della biodiversità e alla rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati o perduti.

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In parallelo, il Ghostnet team di Sea Shepherd Italia, insieme al Capo Murro Diving Center e con il supporto in mare dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ha lavorato sui fondali di Ognina per individuare e recuperare le cosiddette reti fantasma.

Il risultato è stato il recupero di 1,4 tonnellate di reti abbandonate, sottoposte a sequestro e destinate al riciclo. Si tratta di attrezzi particolarmente pericolosi perché, anche dopo essere stati persi o abbandonati, possono continuare per anni a intrappolare indiscriminatamente organismi marini e, degradandosi, disperdere microplastiche nell’ambiente.

Individuati e rimossi integralmente anche 22 FAD (Fish Aggregating Devices) posizionati illecitamente, compresi i relativi sistemi di ancoraggio. Sono strutture galleggianti utilizzate per concentrare il pesce che, una volta disperse o abbandonate, possono diventare un’ulteriore fonte di plastica e rappresentare un pericolo anche per tartarughe e cetacei. Reti e FAD sono stati sottoposti a sequestro amministrativo contro ignoti.

Tra gli episodi più rilevanti dell’operazione anche quello avvenuto direttamente all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Dopo una segnalazione partita dai residenti e arrivata alla Capitaneria e a Sea Shepherd, il personale della Guardia Costiera ha sorpreso in zona B un pescatore subacqueo che, secondo quanto riferito, era munito di fucile e acquascooter e aveva già catturato diversi esemplari di cernia e sarago.

Attrezzatura e pescato sono stati sequestrati. Dopo il parere sanitario dell’Asp, il pesce è stato devoluto in beneficenza. Il pescatore è stato inoltre deferito all’Autorità giudiziaria: nell’Area Marina Protetta la pesca subacquea è vietata e le condotte contestate sono state ricondotte alla disciplina penale prevista dalla legge quadro sulle aree protette.

“È importante che il primo allarme sia provenuto dai residenti, segno che l’amore per il mare e la sua tutela stanno diventando un linguaggio comune”, sottolinea la presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ricordando anche il valore ambientale ed economico delle specie tutelate. “Una cernia frutta molto più da viva con l’indotto turistico che muove”.

Sull’operazione interviene anche il presidente di Sea Shepherd Italia Andrea Morello: “In tre giorni, insieme alla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza, abbiamo tolto al mare 1,4 tonnellate di reti fantasma e 22 FAD illeciti, fino all’ultimo ancoraggio”.

Morello sottolinea inoltre il ruolo svolto dai cittadini nella segnalazione del caso di pesca di frodo al Plemmirio: “Quando i cittadini diventano custodi della propria area marina protetta, insieme alle istituzioni e al volontariato, la tutela del mare smette di essere un compito di pochi e diventa la responsabilità condivisa di un’intera comunità”.

Sea Shepherd opera nelle acque siracusane dal 2014 con Operazione Siracusa, iniziativa nata su impulso di Enzo Maiorca e della figlia Patrizia a supporto delle autorità impegnate nella vigilanza dell’Area Marina Protetta. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi.