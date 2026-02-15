Siracusa, maxi sequestro di fiori: operazione dell’Annona contro l’abusivismo commerciale

Nella giornata odierna, la Sezione Annona della Polizia Municipale di Siracusa ha effettuato uno dei più significativi sequestri nell’ambito della lotta all’abusivismo commerciale.

Gli agenti hanno condotto oltre 15 controlli su ambulanti, sequestrando oltre 50 rose e piante in vaso, circa 150 pezzi tra fiori finti, peluche e altri articoli non autorizzati alla vendita. Inoltre, sono stati elevati verbali amministrativi per un totale di circa 4.500 euro, a carico dei venditori abusivi.

Questi interventi di routine sono parte della strategia della Polizia Municipale per tutelare i commercianti in regola e garantire una concorrenza leale, rispondendo anche alle richieste delle associazioni di categoria che chiedono una maggiore vigilanza sul territorio. L’azione della municipale si inserisce in un contesto più ampio di contrasto all’abusivismo commerciale, finalizzato a preservare l’economia locale e la sicurezza dei consumatori.

Parallelamente alle operazioni contro l’abusivismo commerciale, la Polizia Municipale continua a portare avanti i controlli serali sulle attività di intrattenimento. In collaborazione con altre Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e l’ARPA, vengono verificati i locali notturni, con particolare attenzione per le serate danzanti non autorizzate.

Questi controlli sono stati disposti dal Questore e richiesti dal Prefetto, nell’ambito delle misure di sicurezza e ordine pubblico stabilite dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Durante questi interventi, vengono verificati anche gli aspetti legati alla sicurezza, come la presenza di vie di fuga e di estintori, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei frequentatori.