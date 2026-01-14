Siracusa, medico aggredito in ospedale da una paziente

Ancora un’aggressione a un medico dell’Umberto I. La denuncia arriva dal segretario generale della Cisl Medici Ragusa Siracusa, Giuseppe Runza, che ha raccolto la segnalazione di una collega. Tutto è avvenuto all’interno di uno dei reparti dell’ospedale di via Testaferrata. La dottoressa, chiamata per una consulenza in un altro reparto, si è accorta dello strano atteggiamento di una paziente intenta a trafugare materiale dal magazzino.

Alla sua richiesta di spiegazioni, la risposta violenta della donna che prima ha inveito verbalmente e poi è passata ai fatti colpendola più volte anche con un ombrello. La dottoressa è stata quindi medicata dagli stessi colleghi.

“Un episodio gravissimo che ribadisce purtroppo i gravi rischi che corre tutto il personale ospedaliero – ha detto Runza – L’aggressione avvenuta è ancora più grave essendo avvenuta proprio all’interno di uno dei reparti. Episodi che minano inevitabilmente la serenità di chi opera in contesti già delicati e scanditi da emergenze continue. Esprimiamo la piena vicinanza alla collega aggredita – ha concluso il segretario della Cisl Medici territoriale – condannando qualsiasi forma di violenza nei confronti di chi è quotidianamente impegnato nella cura e assistenza dei pazienti”.