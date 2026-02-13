Siracusa, mensa Lombardo Radice: la consigliera Barbone (FI) esprime soddisfazione per la consegna urgente dei lavori

La Consigliera di Forza Italia Alessandra Barbone esprime soddisfazione per la consegna in via d’urgenza dei lavori relativi alla “campagna di scavi di indagine archeologica nell’ambito dell’intervento della ‘Nuova costruzione mensa scolastica presso l’I.C. Lombardo Radice di via Archia’”.

“Questo risultato è il frutto del mio costante impegno per garantire che le opere pubbliche siano realizzate con la massima celerità e qualità”, dichiara la Consigliera Barbone. “Tuttavia, non posso non sottolineare come questo intervento sia stato troppo a lungo atteso e abbia causato disagi alla comunità scolastica e alla cittadinanza. Per questo motivo, invito l’Amministrazione a essere più attenta e responsabile nella programmazione e nell’esecuzione dei lavori pubblici, che troppo spesso sono causa di problemi per i cittadini”.

“In particolare, per il gruppo di Forza Italia sarebbe auspicabile un maggior dialogo con gli enti preposti, come la Soprintendenza, per evitare ritardi e garantire una gestione più efficiente delle procedure”, aggiunge la Consigliera Barbone.

La Consigliera Barbone annuncia una intensa attività di controllo sulle attività intraprese dall’Amministrazione a maggior ragione quando queste impattano direttamente sulla vita collettiva e individuale dei cittadini.