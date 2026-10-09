Siracusa, mensa scolastica al via il 15 ottobre: aperte le iscrizioni per l’anno 2026/2027

Aperte a Siracusa le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Il Comune ha comunicato che la mensa scolastica prenderà il via giovedì 15 ottobre, con l’attivazione della terza settimana del menù autunno/inverno. Le famiglie interessate possono quindi procedere con le richieste di accesso al servizio, che accompagnerà le attività scolastiche degli alunni durante l’anno.
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, l’amministrazione comunale ha predisposto una procedura telematica attraverso il portale dedicato alla refezione scolastica, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Siracusa, nella sezione Refezione scolastica – Iscrizione.
La domanda può essere presentata direttamente online, collegandosi alla piattaforma Refezione scolastica del Comune di Siracusa. Resta disponibile anche la modalità di iscrizione in presenza. Le famiglie possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione di via Nino Bixio, senza numero civico, durante i giorni e gli orari di ricevimento del pubblico.
L’avvio del servizio è fissato per il 15 ottobre e seguirà la programmazione alimentare prevista dal menù stagionale autunno/inverno, partendo dalla terza settimana del ciclo. Il Comune invita le famiglie che devono effettuare una nuova iscrizione a utilizzare il portale online oppure a rivolgersi agli uffici competenti per richiedere l’accesso al servizio.