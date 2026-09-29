Siracusa, mensa scolastica alla Vittorini: il Comune risolve il contratto con la ditta

Attualità · Lavori pubblici

Il Comune di Siracusa ha disposto la risoluzione in danno del contratto con l’impresa incaricata della realizzazione della nuova mensa scolastica dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di via Regia Corte. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR avrebbe dovuto essere completato entro il 31 agosto 2026, termine fissato per il conseguimento del relativo target.

Il Comune contesta all’impresa un grave inadempimento contrattuale, legato soprattutto ai ritardi nell’esecuzione dei lavori e alla mancata conclusione dell’opera entro le scadenze previste. La nuova mensa della Vittorini rientra nel programma nazionale per l’estensione del tempo pieno e il potenziamento degli spazi destinati alla refezione scolastica. Il Comune aveva candidato due interventi, uno alla Vittorini di via Regia Corte e l’altro all’istituto Salvatore Costanzo di viale Santa Panagia.

Per la mensa della Vittorini il progetto approvato prevedeva una spesa complessiva di 1.332.429,85 euro, con 835 mila euro destinati ai lavori, compresi 23.080,14 euro per la sicurezza. L’appalto era stato aggiudicato dalla ditta che ha iniziato ma mai concluso i lavori con un ribasso del 33,88%, portando l’importo contrattuale a 559.921,55 euro.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’aggiudicazione era avvenuta nel marzo 2025 e il cantiere era stato consegnato in via d’urgenza il 26 maggio dello stesso anno. Nel corso dei lavori si erano registrate due sospensioni, entrambe legate alle indagini archeologiche prescritte dalla Soprintendenza: la prima dal 27 giugno al 18 settembre 2025 e la seconda dal 4 ottobre al 6 novembre, per complessivi 116 giorni. Il termine contrattuale, tenuto conto delle sospensioni, era stato fissato al 17 giugno 2026.

Una data che non è mai stata rispettata. Infatti è soprattutto l’avanzamento del cantiere ad avere determinato la decisione del Comune. Secondo la relazione della direzione lavori richiamata nella determina, al 1° giugno 2026, dopo 255 giorni utili sui 272 previsti dal contratto, risultavano eseguiti lavori per circa 183.862 euro, pari a circa il 33% dell’importo contrattuale. Restavano invece da eseguire lavorazioni, impianti e finiture per oltre 376 mila euro.

Il Comune nel documento con cui rescinde il contratto riferisce inoltre di avere più volte sollecitato l’impresa a incrementare la forza lavoro e i mezzi impiegati, accelerare le lavorazioni e presentare un cronoprogramma esecutivo dettagliato.

Nel frattempo, l’impresa non avrebbe sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alla perizia di variante approvata dall’amministrazione nell’aprile 2026. Le contestazioni sono state formalizzate dalla direzione lavori e il RUP ha successivamente esaminato e respinto le controdeduzioni presentate dall’impresa.

La situazione, secondo Palazzo Vermexio, si sarebbe ulteriormente aggravata nei mesi successivi. Viene richiamata, infatti, una relazione della direzione lavori di fine agosto, dove viene rilevato che dal 13 luglio la forza lavoro era stata ridotta da cinque a quattro unità e che il cantiere risultava abbandonato dal 12 agosto. La stessa relazione segnalava inoltre l’assenza delle coperture assicurative del cantiere per le quali la direzione lavori aveva chiesto all’impresa di produrre documentazione relativa al rinnovo.

L’area di cantiere, come noto, si trova inoltre all’interno di un plesso scolastico in attività. Per questo il Comune ha ritenuto necessario procedere alla presa in consegna delle aree per garantirne custodia e sicurezza.

Il 31 agosto, termine ultimo indicato dal Ministero per il raggiungimento del target PNRR, le opere non sono state completate. Il Comune ha quindi comunicato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il mancato raggiungimento dell’obiettivo. La determina evidenzia che questa circostanza potrebbe comportare la revoca del finanziamento anche se si sta lavorando per ottenere un ulteriore differimento.

Con il provvedimento del 15 settembre, il Comune ha quindi disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ordinando il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree dopo la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti.

L’amministrazione ha inoltre dichiarato la decadenza dall’anticipazione già corrisposta, pari al 20% dell’importo netto dei lavori e quantificata in 111.984,31 euro, per la quota non ancora recuperata, oltre agli interessi legali. È stata prevista anche l’escussione delle garanzie fideiussorie e della cauzione definitiva, nei limiti previsti dagli atti contrattuali.

La determina dispone infine la segnalazione all’ANAC e stabilisce che il Comune si riserva ulteriori azioni per la quantificazione e il risarcimento dei danni, compresi quelli eventualmente derivanti dalla revoca del finanziamento PNRR e dai maggiori costi necessari per completare l’opera.

Adesso, però, serve anche capire come completare la mensa. Perché se da una parte si sta lavorando per provare a non perdere i fondi Pnrr, dall’altra non è escluso che il Comune possa completare con fondi propri. Ma ovviamente con una nuova gara da effettuare (in entrambi i casi) e i tempi che si allungano notevolmente. Con buona pace dei piccoli studenti di via Regia Corte.