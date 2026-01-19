Siracusa, mensa scolastica: tre consiglieri comunali chiedono di partecipare alle ispezioni

I consiglieri comunali Damiano De Simone (Forzisti Siracusa), Sara Zappulla a nome Partito Democratico e Paolo Cavallaro a nome di Fratelli d’Italia hanno inoltrato una formale richiesta al Settore Istruzione del Comune di Siracusa, guidato dalla dirigente Dott.ssa Galasso, per essere coinvolti nelle prossime ispezioni e verifiche relative alla qualità del servizio mensa scolastica presso gli istituti comprensivi della città.

La richiesta si fonda sulle prerogative e i diritti attribuiti ai consiglieri comunali dal Regolamento del Consiglio Comunale di Siracusa, e si inserisce in un’azione di vigilanza e responsabilità verso un servizio essenziale per la vita quotidiana degli alunni e delle famiglie.

Il controllo richiesto è chiaramente di carattere preventivo e generale, non ha alcuna finalità di contrasto nei confronti dell’affidatario del servizio, sulla cui attività non risultano oggi contestazioni da parte di alcuno, ed è bene chiarirlo. Anzi, il nostro intervento vuole essere di carattere conoscitivo e propositivo.

“È nostro dovere – dichiarano i consiglieri – esercitare un controllo attivo affinché il servizio mensa rispetti criteri rigorosi di qualità, sicurezza, igiene e adeguatezza nutrizionale. Vogliamo essere presenti per verificare direttamente che tutto sia svolto nel rispetto degli standard e nella piena trasparenza.”

L’interesse dei tre consiglieri nasce anche dalla volontà di intervenire a tutela dell’Ente, che deve garantire un servizio pubblico di qualità, ma soprattutto dei bambini, che hanno diritto a pasti sani, controllati e sicuri, senza compromessi.

De Simone, Zappulla e Cavallaro auspicano una pronta risposta da parte dell’amministrazione e ribadiscono la propria disponibilità a collaborare per il bene della comunità scolastica siracusana.