Siracusa, mense scolastiche, mercato ittico e Ortigia. Bandiera traccia la rotta tra gare, controlli e nuovi cantieri

Alla vigilia dell’apertura delle scuole, il vicesindaco Di Bandiera (con deleghe a Attività produttive, Commercio, Pesca, Lavori pubblici, Pubblica istruzione e Centro storico) mette in fila dossier e scadenze che marcano l’autunno amministrativo: dalla mensa scolastica al mercato ittico, fino alle regole per Ortigia.

La sfida più immediata è la mensa scolastica: “la gara biennale vale poco più di 4 milioni di euro per 360.000 pasti. L’avvio regolare è il 1° ottobre: se servirà, useremo una proroga tecnica brevissima per evitare qualsiasi interruzione”. L’obiettivo è doppio: dare stabilità ai servizi e sostenere il tempo prolungato fino alle 16. Sul fronte qualità, l’assessore annuncia un monitoraggio quotidiano dei pasti con prelievi casuali, “per testare il servizio reale e non quello da brochure“. Capitolo Vittorini: i lavori della mensa hanno subìto una pausa tecnica per rinvenimenti archeologici. “Siamo vincolati ai cronoprogrammi di spesa: l’orizzonte è attivarla nel prossimo anno scolastico”.

Il mercato ittico, inaugurato un anno fa, attende la chiusura della gara europea: “La procedura è scaduta tra gennaio e febbraio 2025: è arrivata una sola offerta. La commissione sta ultimando le verifiche amministrative”. Sui tempi, Di Bandiera invita alla prudenza: “Gli uffici sono sotto pressione per PNRR e FUA (altri 35 milioni in arrivo). Ho sollecitato: l’obiettivo è chiudere entro poche settimane e aprire il 2025 con il mercato operativo”.

Sul centro storico la linea è netta: “Stiamo finendo di costruire un provvedimento di stop temporaneo alle nuove attività di somministrazione (paninerie, friggitorie ecc.) per contenere saturazione e odori”. Una misura “chirurgica”, pensata per reggere ai ricorsi e da concertare con la Regione Siciliana.

Nel frattempo la Ztl è stata resa più “coraggiosa” ma flessibile (inizio alle 11), aumentati gli stalli residenti e rafforzati i controlli su dehors e abusivismo grazie a 39 nuovi agenti di municipale, di cui 24-25 dedicati all’ambientale. Sul fronte rifiuti, il Comune difende la scelta dei cassonetti per l’indifferenziato in via Cassia come misura di igiene pubblica contro le micro-discariche estive, abbinata a una campagna porta a porta su Tari e dotazioni: “dove mancano i bidoni o la Tari, partono sanzioni e recuperi fino a 5 anni”.

Sui flussi, Di Bandiera chiama i dati degli albergatori: tra gennaio-luglio 2025 e lo stesso periodo del 2024 si registra un +1,5%; agosto avrebbe toccato il 93% di occupazione posti letto. “La flessione percepita non trova riscontro locale; il calo nazionale c’è, ma qui i numeri tengono”.

Sul cruscotto cantieri: Sbarcadero Santa Lucia con fine lavori febbraio 2026; in progresso scuole, asili, poli dell’infanzia e mense; parcheggio di via Damone in variante e attesa regionale: “Tra PNRR (deadline 2026) e altre linee, la città metterà a terra ~100 milioni entro il 2029″.