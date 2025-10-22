Siracusa, mente agli agenti durante un controllo: denunciato

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente tre uomini, tutti siracusani, sorpresi con una modica quantità di droga per uso personale.

Uno dei tre soggetti trovati in possesso di droga era appiedato mentre gli altri due erano alla guida di veicoli.

Ad uno di questi ultimi, un uomo di 41 anni, è stata ritirata la patente di guida ad un altro soggetto di 45 anni è stata elevata una sanzione amministrativa per non aver al seguito la patente.

Inoltre, un automobilista, identificato nel corso di un rituale controllo su strada, è stato denunciato per aver fornito false attestazioni sulla propria identità personale e sanzionato per guida con patente sospesa e per mancata revisione del mezzo che, pertanto, veniva fermato amministrativamente.