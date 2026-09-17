Siracusa, menzione speciale per Daniel Mauceri al Premio Maestri d’eccellenza LVMH 2026

Cultura · Confartigianato

Daniel Mauceri, maestro puparo siracusano e custode di una tradizione tramandata da tre generazioni, è tra i protagonisti della quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, promosso dal gruppo LVMH insieme a Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Bulgari. Selezionato tra oltre 250 candidature provenienti da tutta Italia e inserito nella rosa dei 9 finalisti, Mauceri ha ottenuto una menzione speciale, entrando ufficialmente tra i quattro artigiani premiati a livello nazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, al Bulgari Hotel, alla presenza di una giuria d’eccezione composta da esponenti di rilievo del mondo della cultura, della moda e dell’artigianato. Il Premio Maestri d’Eccellenza rappresenta una delle più importanti iniziative dedicate alla valorizzazione del saper fare italiano, con l’obiettivo di preservare e promuovere mestieri che costituiscono il cuore del Made in Italy. L’edizione 2026 ha individuato tre vincitori assoluti nelle categorie Maestro Artigiano d’Eccellenza, Maestro Emergente e Maestro dell’Innovazione, ai quali si è aggiunta, per volontà della giuria, una menzione speciale assegnata a Daniel Mauceri per il suo contributo alla tutela e alla valorizzazione dell’Opera dei Pupi siracusana. Cresciuto nella storica famiglia Vaccaro-Mauceri, attiva dal 1978 e radicata in una tradizione che affonda le sue origini nel XIX secolo, Daniel Mauceri rappresenta oggi una delle voci più autorevoli dell’arte pupara in Sicilia. Nel suo laboratorio di Siracusa, che è al tempo stesso bottega artigiana, teatro e spazio formativo, realizza e restaura pupi siciliani secondo le tecniche tradizionali, affiancando alla produzione anche attività di divulgazione e trasmissione del sapere attraverso workshop e visite guidate.

In occasione della premiazione, Mauceri ha presentato “Carlo Magno”, un’opera di grande valore tecnico e artistico, considerata tra le più rappresentative del suo percorso. Il pupo, alto 80 cm, è composto da circa 150 pezzi ed è il risultato di un complesso processo artigianale che unisce scultura, modellazione in cartapesta, pittura e lavorazione dei metalli. Il volto è realizzato interamente a mano in cartapesta e dipinto con colori acrilici, mentre l’armatura è in alpacca con decorazioni in ottone lavorate separatamente attraverso tecniche di sbalzo e cesello, poi assemblate e saldate. I tessuti, ricchi di richiami barocchi, dialogano con la lavorazione metallica, contribuendo a definire l’identità e la forza espressiva del personaggio.

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Questo riconoscimento assume un valore particolarmente significativo non solo per il percorso personale dell’artigiano, ma anche per la visibilità internazionale che viene data all’Opera dei Pupi siracusana, patrimonio culturale di grande rilevanza storica e artistica. La menzione speciale conferita a Daniel Mauceri sottolinea l’importanza di un lavoro che unisce tradizione e ricerca, mantenendo vive tecniche antiche e portandole all’interno di un contesto contemporaneo.

“Essere tra i finalisti e ricevere questo riconoscimento rappresenta per me un traguardo di grande valore – afferma Mauceri -. È il segno che un percorso fatto di dedizione, studio e lavoro quotidiano può trovare spazio e riconoscimento anche in contesti di alto livello. Ma soprattutto è un’opportunità per dare voce e visibilità a una tradizione che fa parte della nostra identità culturale”. Con questo risultato, Daniel Mauceri si conferma tra le figure di riferimento dell’artigianato artistico italiano, contribuendo a mantenere vivo e attuale un patrimonio unico, capace di raccontare storie, tecnica e identità attraverso ogni singola opera.