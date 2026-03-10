Siracusa, mercoledì 11 nuovo appuntamento con “Pensa alla Salute”

“Pensa alla salute”: Un percorso guidato dai nostri specialisti”.E’ il nuovo appuntamento dell’iniziativa promossa dalla Fnp, la Federazione che rappresenta i pensionati della Cisl, insieme all’Anteas, che vedrà al centro dell’incontro le tematiche relative alla vista.

L’evento è in programma mercoledì 11 marzo con inizio alle 17 nella sala “Giulio Pastore” della Cisl in via Arsenale. Si affronterà il tema inerente “L’occhio: finestra sul mondo”, illustrato dal medico oculista Rosa Maria Emilio, riguardante l’anatomia delle principali strutture (cornea, iride, cristallino, retina e nervo ottico), spiegando anche il funzionamento ottico tramite i diottri e il ruolo di ciascuna parte. Si parlerà anche dei vizi di refrazione, e si indicheranno quali siano i gradi della miopia lieve, media, elevata, corretta con lenti negative, e ridotta attraverso le tecniche laser, spaziando anche sui casi di ipermetropia con sintomi astenopici e le lenti positive, sull’astigmatismo regolare ed irregolare e le lenti toriche ed i casi di presbiopia (dalla perdita di elasticità del cristallino, lenti multifocali.

Si farà anche un “focus” sulle patologie più diffuse dell’apparato oculistico, in particolare la cataratta e le sue tipologie da quella congenita a quella senile, da quella causata da problematiche legate al diabete ai postumi delle terapie chirurgiche, le malattie della retina (retinopatia diabetica, vascolare, distacco, maculopatie secche ed umide con diagnosi), oltre a cenni su nervo ottico e sue porzioni.

L’incontro sarà aperto dal segretario generale della Fnp Cisl, Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare.