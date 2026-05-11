Siracusa, mercoledì Consiglio comunale con cinque punti in discussione

Mercoledì prossimo (13 maggio), nella seduta convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per le 17,30, il Consiglio comunale tornerà a occuparsi di due provvedimenti già presentati nelle scorse settimane ma sui quali non si è giunti a una decisione. Si tratta della mozione di Sergio Bonafede per l’introduzione del Servizio di volontariato civico comunale e della proposta di Luigi Cavarra sul nuovo mercato del contadino da realizzare, dopo il periodo di sperimentazione già effettuato, in largo Ettore Di Giovanni, nella quartiere Acradina.

​All’ordine del giorno ci sono anche due proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. La prima ammonta a 15 mila 400 euro e riguarda le spese di giudizio per 37 ricorsi davanti al giudice di pace presentati da cittadini contro verbali su contestazioni della Polizia municipale emessi tra il 2020 e il 2025. La somma verrà prelevata dal fondo contenziosi.

​Il secondo riconoscimento di debito fuori bilancio, proposto dal settore Risorse umane, è maturato per una causa di lavoro che ha visto il Comune soccombere nei confronti di un dipendente. L’ammontare è di 19 mila 100 euro (comprese le spese legali) da prelevare dal fondo contenziosi del bilancio 2024.

​Ultimo punto in discussione sarà un atto di indirizzo, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, per impegnare l’Amministrazione a individuare, in accordo con le organizzazioni dei proprietari, appartamenti da dare in affitto per periodi medio-lunghi e a canoni sostenibili.