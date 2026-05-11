Siracusa, mercoledì Consiglio comunale con cinque punti in discussione

Mercoledì prossimo (13 maggio), nella seduta convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per le 17,30, il Consiglio comunale tornerà a occuparsi di due provvedimenti già presentati nelle scorse settimane ma sui quali non si è giunti a una decisione. Si tratta della mozione di Sergio Bonafede per l’introduzione del Servizio di volontariato civico comunale e della proposta di Luigi Cavarra sul nuovo mercato del contadino da realizzare, dopo il periodo di sperimentazione già effettuato, in largo Ettore Di Giovanni, nella quartiere Acradina.
All’ordine del giorno ci sono anche due proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. La prima ammonta a 15 mila 400 euro e riguarda le spese di giudizio per 37 ricorsi davanti al giudice di pace presentati da cittadini contro verbali su contestazioni della Polizia municipale emessi tra il 2020 e il 2025. La somma verrà prelevata dal fondo contenziosi.
Il secondo riconoscimento di debito fuori bilancio, proposto dal settore Risorse umane, è maturato per una causa di lavoro che ha visto il Comune soccombere nei confronti di un dipendente. L’ammontare è di 19 mila 100 euro (comprese le spese legali) da prelevare dal fondo contenziosi del bilancio 2024.
Ultimo punto in discussione sarà un atto di indirizzo, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, per impegnare l’Amministrazione a individuare, in accordo con le organizzazioni dei proprietari, appartamenti da dare in affitto per periodi medio-lunghi e a canoni sostenibili.
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