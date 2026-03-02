Siracusa, mercoledì consiglio comunale con quattro punti all’ordine del giorno

Consiglieri comunali in aula mercoledì prossimo (4 marzo) alle 10. Nella convocazione firmata dal presidente Alessandro Di Mauro, così come concordato dalla conferenza dei capigruppo, dopo le comunicazioni introduttive saranno trattati quattro argomenti.

Il primo primo è una proposta del settore Patrimonio e riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 7 mila euro scaturito da una sentenza del giudice di pace, che ha visto soccombere il Comune, per un incidente avvenuto in via De Caprio.

P

oi si passerà a una mozione con la quale il consigliere Sergio Bonafede propone di dotare le auto della Polizia municipale di defibrillatori semiautomatici. Poi è previsto un ordine del giorno a firma del gruppo di Fratelli d’Italia (Paolo Cavallaro e Paolo Romano), che affronta il caso di via Orione, a Fontane Bianche, chiedendo che sia definitivamente acquisita al patrimonio comunale e la conseguente realizzazione degli interventi per renderla pianamente fruibile in sicurezza.

Si chiuderà con un atto di indirizzo proposto da Cosimo Burti (sottoscritto da altri consiglieri) per parlare di randagismo, delle politiche messe in atto dall’Amministrazione per contenere il fenomeno e dei costi affrontati.