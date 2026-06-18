Siracusa, messa in sicurezza dell’ex discarica di Santa Panagia: lavori per oltre 925 mila euro

Il Comune di Siracusa ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica per inerti di Santa Panagia, un intervento inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale finalizzato alla riqualificazione dei siti inquinati.

L’appalto riguarda la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del sito, comprese le attività di caratterizzazione dei rifiuti presenti, le verifiche di stabilità dell’area, le indagini preliminari e la realizzazione di interventi di contenimento e protezione ambientale.

Secondo quanto previsto dal progetto, sarà eseguita la messa in sicurezza dell’ex discarica attraverso una serie di opere specifiche, tra cui la realizzazione di due by-pass destinati allo smaltimento delle acque meteoriche, con l’obiettivo di limitare i rischi ambientali e migliorare la gestione idraulica dell’area.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 925.722,30 euro, di cui 914.323,20 euro soggetti a ribasso d’asta e 11.399,10 euro destinati agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’intervento beneficia di un finanziamento statale pari a 999.779,96 euro proveniente dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale del Ministero dell’Ambiente, mentre il Comune di Siracusa partecipa con una quota di cofinanziamento pari a 310.334 euro.

La procedura di gara sarà espletata con il criterio del minor prezzo attraverso procedura aperta. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 del 3 luglio 2026 tramite la piattaforma telematica Net4Market. L’apertura delle offerte è prevista per il 6 luglio.

I lavori dovranno essere completati entro 218 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere. L’intervento rappresenta uno dei principali progetti di risanamento ambientale previsti nel territorio comunale e punta a eliminare le criticità residue presenti nell’area dell’ex discarica di Santa Panagia, oggetto da anni di attenzione sotto il profilo della tutela ambientale e della sicurezza del territorio.