Siracusa, metalmeccanici Fiom: “Serve una svolta, non più promesse”

Cresce la preoccupazione tra i lavoratori metalmeccanici del polo industriale siracusano. Le parole d’ordine, oggi, sono iniziativa e mobilitazione. È questa la linea tracciata da Antonio Recano, segretario della Fiom Cgil Siracusa, che denuncia con forza “l’assenza di certezze e di un piano strategico nazionale” capace di garantire un futuro all’area industriale di Priolo e dintorni.

Secondo la Fiom, l’intero sistema produttivo locale è intrappolato in una crisi “profonda e strutturale”, che non appare più riformabile senza un cambio radicale di paradigma. “Da anni – spiega Recano – denunciamo le condizioni di un’area industriale che sopravvive senza una visione di futuro, tra entusiasmi di facciata e mistificazioni che la realtà smentisce ogni giorno”.

Al centro della critica, le rassicurazioni di Confindustria e della politica: dichiarazioni ottimistiche sulla strategicità del polo petrolchimico di Priolo, ma senza risposte concrete sui piani industriali. “Non basta dire che è tutto sotto controllo – afferma il dirigente Fiom – quando il sito vive di una fragile stabilità segnata da tensioni finanziarie e incertezze gestionali”.

La Fiom chiede una transizione giusta e partecipata, che tenga insieme impresa, ambiente e lavoro. “Il processo di decarbonizzazione non può essere scaricato sui lavoratori – sottolinea Recano –. Serve una nuova visione di sviluppo fondata sulla sostenibilità sociale ed economica”.

Per questo il sindacato propone la definizione di un accordo di programma tra aziende, istituzioni e parti sociali, con la presenza attiva del Governo nazionale. L’obiettivo: pianificare investimenti pubblici e privati, indicare settori strategici, tempi e risorse, vincolando ogni euro speso alla sostenibilità ambientale e alla garanzia occupazionale. Tra le richieste, anche il rafforzamento delle tutele sociali e la qualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella transizione.

Le difficoltà non mancano: dalla complessa vicenda della IAS, alle incertezze legate a ISAB, SASOL ed ENI, fino alla mancanza di un piano di riconversione industriale credibile. “Finora – denuncia Recano – Governo regionale e nazionale sono rimasti a guardare, spingendo verso una ristrutturazione che rischia di avere un impatto devastante sull’occupazione”.

Eppure, per la Fiom, il polo siracusano ha ancora le potenzialità per diventare un Hub energetico integrato, con un ruolo strategico nel Mediterraneo. “Per non perdere questa occasione – conclude Recano – serve un’azione corale. L’unica risposta possibile alla mancanza di certezze è la mobilitazione generale: lavoratori, sindacato e territorio insieme, per costruire un vero processo di crescita economica e sociale”.