Attualità · igiene urbana

Problemi agli impianti frenanti dei mezzi, pneumatici usurati, spogliatoi e servizi igienici in condizioni precarie, mancata consegna del vestiario, ritardi retributivi e possibili condotte lesive della libertà sindacale. È il quadro delineato da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel in una denuncia di nove pagine trasmessa all’Ispettorato territoriale del Lavoro, allo Spresal dell’Asp e alla Prefettura di Siracusa, oltre che, per conoscenza, a Risam e all’amministrazione comunale.

La situazione del cantiere di igiene urbana si complica ulteriormente dopo il fallimento di Tekra, che aveva concesso in affitto il ramo d’azienda a Risam, e il mancato confronto di ieri tra le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali.

Tra le criticità più gravi denunciate dalle quattro sigle sindacali figurano le condizioni dei veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. I sindacati riferiscono di segnalazioni riguardanti anomalie meccaniche, problemi agli impianti frenanti, pneumatici in condizioni precarie e possibili alterazioni o disattivazioni dei filtri antiparticolato.

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“Le scriventi ritengono inaccettabile che i lavoratori possano essere chiamati a utilizzare mezzi senza avere adeguate garanzie circa la loro effettiva idoneità e sicurezza”. Da qui la richiesta allo Spresal di effettuare controlli tecnici sull’intero parco veicolare e, qualora venissero riscontrati mezzi non idonei o pericolosi, di sospenderne immediatamente l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza: “La tutela dell’incolumità dei lavoratori deve rappresentare una priorità assoluta e non può essere subordinata alla necessità di garantire la continuità del servizio attraverso l’impiego di mezzi che presentino condizioni di rischio”.

Secondo le organizzazioni sindacali, da oltre un anno non verrebbe consegnato il vestiario aziendale, costringendo i dipendenti a utilizzare indumenti personali, spesso non adeguati alle mansioni svolte. Altrettanto critica sarebbe la situazione degli spogliatoi e dei servizi igienici del cantiere, definiti, sulla base delle segnalazioni ricevute, “di fatto impraticabili e non adeguati a garantire condizioni minime di igiene e dignità ai lavoratori”.

Sul fronte economico, le quattro sigle denunciano il mancato pagamento dei buoni pasto relativi ai mesi di settembre e ottobre e il ritardo nella corresponsione degli stipendi di ottobre, versati soltanto il 19 novembre. La preoccupazione è che simili ritardi possano ripetersi nei prossimi mesi. Particolarmente delicato è il capitolo relativo alla possibile sovrapposizione tra incarichi aziendali e ruoli sindacali. Secondo quanto segnalato dalle quattro organizzazioni, alcune delle figure incaricate del coordinamento e della gestione del personale ricoprirebbero contemporaneamente incarichi all’interno di altre sigle sindacali.

Una circostanza che, precisano i firmatari, non costituisce automaticamente una violazione, ma sulla quale chiedono accertamenti per escludere eventuali pressioni, condizionamenti o attività di proselitismo attraverso l’utilizzo della posizione gerarchica aziendale.

Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel forniscono inoltre la propria versione dei fatti in merito all’incontro saltato ieri, dopo le critiche mosse dal segretario dell’Ugl Igiene Ambientale, Paolo Iacono, che aveva attribuito alle divisioni sindacali il mancato confronto con l’impresa.

Secondo le quattro organizzazioni, l’azienda avrebbe esteso la convocazione ad altre sigle presenti nel cantiere senza informare preventivamente quelle che avevano formalmente richiesto l’incontro.

“La situazione determinatasi ha portato le organizzazioni interessate ad abbandonare la riunione, ritenendo inaccettabile la modalità con cui era stato organizzato il confronto”: Vengono contestate anche le modalità di gestione delle deleghe e delle prerogative sindacali, sulle quali viene chiesto un approfondimento all’Ispettorato del Lavoro.

Le quattro organizzazioni chiedono verifiche ispettive urgenti sulle condizioni lavorative, contrattuali e di sicurezza del personale, sollecitando anche la Prefettura a valutare l’opportunità di promuovere un coordinamento tra gli enti competenti, considerata la rilevanza del servizio pubblico di igiene urbana. “La disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati quotidianamente dai lavoratori non possono continuare a essere utilizzati per compensare carenze aziendali e gestionali”. I sindacati si dichiarano disponibili a fornire ulteriore documentazione, fotografie e segnalazioni a sostegno della denuncia, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative sindacali e legali qualora le criticità dovessero persistere. “La tutela della salute, della sicurezza, della dignità e dei diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori non può essere ulteriormente rinviata, né subordinata a esigenze organizzative o gestionali aziendali”.