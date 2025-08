Comune e Libero Consorzio Siracusa, mezzi meccanici in azione per ripulire dai rifiuti contrada Carancino L’azione si è resa necessaria non solo per ripristinare il decoro ambientale dell’area, ma anche per garantire condizioni di maggiore sicurezza per la viabilità, compromessa dalla presenza di rifiuti ai margini della carreggiata Link copiato!

di Giulio Perotti