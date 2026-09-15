Siracusa, Midolo: “amministrazione senza maggioranza, ora la politica deve scegliere”

Politica · Futuro Siracusano

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Francesco Midolo (Futuro Siracusano) dopo l’ultimo rimpasto in Giunta che ha visto l’ingresso di Giovanna Porto.

“Il mini-rimpasto annunciato dal sindaco Italia, in sé, non è il vero tema politico. La questione centrale è un’altra: quale maggioranza governa oggi Siracusa? Se gli equilibri in Consiglio comunale non consentono più di parlare di una maggioranza politica solida e, dall’altra parte, esiste un’opposizione numericamente significativa, non si può continuare a vivere in una situazione di equilibrio permanente. Non è un attacco al sindaco. È una considerazione politica e istituzionale. A questo punto la politica deve assumersi una responsabilità e scegliere una strada.

La prima: costruire, alla luce del sole, un accordo istituzionale e programmatico che consenta all’Amministrazione di proseguire il proprio mandato con una maggioranza chiara, garantendo alla città stabilità e capacità di governo.

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La seconda: se questa maggioranza non esiste e non ci sono le condizioni politiche per sostenerla, l’opposizione verifichi i numeri, costruisca una posizione comune e, se ne ricorrono le condizioni, si assuma fino in fondo la responsabilità di una mozione di sfiducia.

Perché stare all’opposizione, criticare l’Amministrazione e contemporaneamente consentirle di andare avanti senza una maggioranza politica definita non può diventare una strategia permanente. Considerato anche lo scenario di una possibile candidatura del sindaco alle prossime elezioni politiche, la necessità di fare chiarezza diventa ancora più evidente.

Siracusa ha bisogno di stabilità, di trasparenza e di una direzione politica riconoscibile. Non spetta ai cittadini interpretare continuamente gli equilibri del Palazzo. Spetta alla politica assumersi la responsabilità delle proprie scelte, nelle sedi istituzionali e davanti alla città”.