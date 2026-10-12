Siracusa, Midolo: “il centrodestra definisca il metodo per scegliere il candidato”

Politica · Futuro siracusano

In vista delle probabili prossime elezioni amministrative a Siracusa, anche alla luce dell’eventualità che il sindaco possa dimettersi per candidarsi alle elezioni politiche, il responsabile del movimento “Futuro Siracusano”, Ciccio Midolo, ritiene necessario avviare subito un confronto tra tutte le componenti del centrodestra per definire il metodo di scelta del candidato.

“Le strade sono due: una candidatura unitaria, condivisa da tutta la coalizione, oppure, in assenza di un accordo entro tempi prestabiliti, primarie aperte ai candidati dei partiti e delle liste civiche dell’area, sulla base di regole chiare e condivise – sottolinea -. Non possiamo permetterci di arrivare alle elezioni con una pluralità di candidature e divisioni interne che rischierebbero di disperdere consenso e rendere meno credibile la proposta politica del centrodestra. Dopo circa quindici anni senza governare Siracusa, è necessario assumersi la responsabilità di costruire un’alternativa seria, con un programma concreto e una visione chiara per il futuro della città. Le criticità che Siracusa affronta richiedono confronto, proposte e capacità di superare personalismi e divisioni. È quindi il momento di stabilire regole e tempi certi: si lavori per raggiungere una candidatura unitaria e, qualora non fosse possibile, si ricorra alle primarie, impegnandosi preventivamente a rispettarne l’esito. Il centrodestra non può permettersi di affrontare questa sfida diviso. La priorità deve essere Siracusa, con una coalizione coesa, una squadra credibile e un progetto amministrativo all’altezza delle aspettative dei cittadini. È il momento di passare dalle parole ai fatti, definendo un percorso condiviso e assumendosi la responsabilità di una scelta decisiva per il futuro della città”.