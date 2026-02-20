Siracusa, migranti: espulsi due presunti scafisti

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito 2 provvedimenti di espulsione, nei confronti di altrettanti cittadini egiziani.

Gli stessi, sbarcati nel territorio di questa provincia, furono tratti in arresto dalla Squadra Mobile per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e condannati per tale reato.

Scarcerati nella giornata di ieri per fine pena, saranno espulsi dal territorio nazionale, previo trattenimento temporaneo in un centro dell’isola.