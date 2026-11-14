Siracusa, minaccia il medico del pronto soccorso dell’Umberto I: denunciato

Cronaca · era ai domiciliari

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del posto di polizia dell’ospedale Umberto I e delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato un giovane di 25 anni, già agli arresti domiciliari. È accusato di minacce a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 25enne si era presentato al pronto soccorso per un malessere. Dopo le cure era andato all’ufficio di polizia dell’ospedale per sbrigare le formalità previste per chi è agli arresti domiciliari.

La sua documentazione, però, era incompleta e doveva essere integrata dal personale sanitario del pronto soccorso. Parlando con il medico di turno, l’uomo avrebbe chiesto con insistenza, e secondo la polizia senza motivo, che gli venisse somministrato un farmaco. Poi avrebbe perso il controllo, arrivando a minacciare pesantemente il medico.

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L’intervento tempestivo degli agenti del posto di polizia, e poi di una Volante arrivata in ospedale, ha permesso di bloccare l’uomo e di denunciarlo, garantendo anche la sicurezza e la tranquillità del personale sanitario e dei pazienti presenti in pronto soccorso.

Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.