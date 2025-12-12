Siracusa, minaccia la commessa per impossessarsi del bottino in cassa: arrestato 24enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà un 24enne per rapina.

Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri hanno consentito, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le informazioni fornite da alcuni cittadini, di identificare il 24enne quale autore di una rapina commessa nel pomeriggio dell’8 dicembre ai danni di un negozio di abbigliamento della centralissima via Tisia: nella circostanza il giovane aveva minacciato la commessa e si era impossessato di oltre 200 euro presenti nella cassa.