Ultime News

Cronaca polizia

Siracusa, minacciava di lanciarsi dalla scogliera: salvato dai poliziotti

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Siracusa, minacciava di lanciarsi dalla scogliera: salvato dai poliziotti

Si è concluso senza conseguenze l’intervento di questa mattina al monumento ai Caduti di Siracusa. Un uomo minacciava di lanciarsi dalla scogliera con un coltello in mano. Grazie all’ascolto e al dialogo con gli agenti, alla fine ha rinunciato.

L’uomo, un quarantenne di Siracusa, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, e la loro segnalazione ha fatto intervenire subito le Volanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Con l’uomo hanno parlato gli agenti della Squadra di negoziazione della Questura di Siracusa. È stato un lavoro di ascolto e di dialogo, che alla fine lo ha convinto a non andare avanti.

Una volta messo in sicurezza, l’uomo sarà affidato ai servizi competenti per gli accertamenti del caso. Riceverà anche il supporto necessario per superare questo momento di difficoltà.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche