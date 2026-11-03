Siracusa, minacciava di lanciarsi dalla scogliera: salvato dai poliziotti

Si è concluso senza conseguenze l’intervento di questa mattina al monumento ai Caduti di Siracusa. Un uomo minacciava di lanciarsi dalla scogliera con un coltello in mano. Grazie all’ascolto e al dialogo con gli agenti, alla fine ha rinunciato.
L’uomo, un quarantenne di Siracusa, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, e la loro segnalazione ha fatto intervenire subito le Volanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.
Con l’uomo hanno parlato gli agenti della Squadra di negoziazione della Questura di Siracusa. È stato un lavoro di ascolto e di dialogo, che alla fine lo ha convinto a non andare avanti.
Una volta messo in sicurezza, l’uomo sarà affidato ai servizi competenti per gli accertamenti del caso. Riceverà anche il supporto necessario per superare questo momento di difficoltà.