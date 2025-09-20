Siracusa, Mirabella (M5S) sollecita interventi concreti sull’igiene urbana

Il Movimento 5 Stelle di Siracusa torna a sollevare la questione del servizio di igiene urbana, criticando le recenti dichiarazioni dell’Amministrazione comunale e sottolineando la necessità di azioni concrete piuttosto che “piccole grandi rivoluzioni” o sperimentazioni che creano solo nuove aspettative deluse.

Secondo il Movimento, i problemi del servizio non possono essere ricondotti esclusivamente ai comportamenti dei cittadini, né alla presunta inefficienza dell’azienda Tekra o alla mancanza di sanzioni. “Il problema è più complesso e richiede un maggiore approfondimento”, affermano in una nota.

Il gruppo pentastellato ha ribadito la propria disponibilità al confronto con le altre forze politiche, i comitati e la cittadinanza, auspicando una collaborazione concreta per raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

Le critiche si concentrano anche sulle dichiarazioni del Sindaco Francesco Italia e dell’Assessore Aloschi, che secondo il M5S evidenziano “lo stato di smarrimento del gruppo dirigente rispetto a questo servizio pubblico fondamentale”. Il Movimento evidenzia come altre città abbiano raggiunto il 50% di differenziata in pochi mesi dall’avvio del porta a porta, mentre a Siracusa permane un forte ritardo.

Il M5S chiede l’eliminazione degli ultimi cassonetti di indifferenziata presenti in alcune zone della città, come Santa Panagia e Mazzarrona, e critica la proposta di aggiungerne altri, come in via Furnò, definendola “contraria alla logica della raccolta differenziata”.

Anche il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) e i suoi collaboratori sono stati indicati come poco conoscitori del contesto cittadino, con scarsa concretezza nelle proposte e dichiarazioni in contrasto con quelle del Sindaco. Il gruppo segnala inoltre problemi legati all’inadeguatezza del CCR di Cassibile e all’ingiustizia subita dai residenti nelle vicinanze dei cassoni.

“Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria disponibilità a offrire il proprio contributo per migliorare il servizio, nonostante la scarsa partecipazione dei consiglieri comunali alla seduta decisiva”, conclude Giuseppe Mirabella, referente del gruppo territoriale.