Siracusa, mitragliatrice, pistola e caricatori nella fossa dell’ascensore: scatta il sequestro

Nella mattinata di giovedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno sequestrato due armi.

Nel corso di un’attività di contrasto alla detenzione abusiva di armi, gli investigatori hanno effettuato delle perquisizioni domiciliari in alcune palazzine di via Algeri.

In una di queste, e precisamente all’interno della fossa ascensore e nella parte superiore del vano ascensore, sono stati rinvenuti: una pistola mitragliatrice marca CeSKA Zbrojovka modello Vz26 cal.7,62 X 25 Tokarev, di produzione ceca, con due caricatori bifilari ed una pistola marca Valtro mod. AP92 cal. 8.

Quest’ultima risulta essere un’arma giocattolo modificata – clandestina.

Sono in corso attività di indagine al fine di individuare i soggetti che avevano in uso le armi.