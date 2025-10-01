Siracusa, mitragliatrice, pistola e silenziatori nascosti nel muro fuori casa: arrestato

Venerdì scorso, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice Skorpion e di una pistola modificata.

In specie, a seguito di una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati da unità cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le due armi, due silenziatori compatibili con queste ultime e relativo munizionamento, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, sito nella zona balneare di Siracusa.

All’uomo sono stati sequestrati, altresì, 78 grammi di marijuana.

L’arresto, nella mattinata di ieri, è stato convalidato dal GIP il quale ha confermato la misura dell’arresto in carcere.

Sono in corso attività d’indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.