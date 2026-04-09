Siracusa, Monasteri Golf Resort aggiudicato all’asta per 16,9 milioni: sullo sfondo il nome di OYO

Nuovo passaggio per il futuro del Monasteri Golf Resort di Siracusa, finito all’asta giudiziaria con un prezzo base di 22.582.500 euro e aggiudicato, nell’udienza del 1° aprile, per 16.936.875 euro, corrispondenti all’offerta minima. Il dato conferma che per una delle strutture ricettive più note del territorio si è aperta una fase del tutto nuova, destinata a incidere sul mercato turistico locale e sul posizionamento dell’area nel segmento dell’ospitalità di fascia alta.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, all’asta avrebbe partecipato un solo soggetto e l’aggiudicazione sarebbe andata a OYO. Su questo punto, però, è opportuno mantenere cautela: in assenza, al momento, di una conferma pubblica formale e completa sugli atti dell’aggiudicazione, il nome del gruppo va considerato come l’indicazione emersa in queste ore, ma non ancora come elemento definitivamente ufficializzato. Anche perché adesso la società ha fino a 120 giorni per saldare e definire l’acquisto pena la perdita della caparra.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un passaggio di rilievo internazionale. OYO è infatti un gruppo alberghiero nato in India e attivo su scala globale, presente nel settore degli hotel, delle case vacanza e degli spazi abitativi in gestione o in franchising. Fonti pubbliche e materiali di settore lo descrivono da anni come uno dei gruppi hospitality a più rapida espansione e, per numero di camere operate, tra i maggiori player mondiali; in un proprio materiale promozionale il gruppo si definisce oggi la sesta catena al mondo per hotel, case e managed living operati, mentre in precedenza era stato presentato anche come terza catena globale per scala operativa.

L’eventuale ingresso di un marchio internazionale di questo peso riporterebbe al centro dell’attenzione una struttura che negli ultimi anni ha vissuto una fase complessa. Il resort dei Monasteri, ex convento benedettino trasformato in struttura ricettiva e golfistica, era stato rilanciato nel 2021 come Mira Borgo di Luce I Monasteri, poi nel 2024 era stato indicato in una fase di chiusura imminente, prima di una nuova ripartenza nel 2025 sotto il marchio Dolce by Wyndham Monasteri Golf & Spa, con una dotazione ricettiva di 83 camere, 14 junior suite e 5 king suite. ￼

Se davvero sarà OYO a subentrare, la partita si giocherà su più livelli: mantenimento dell’identità del resort, investimenti sulla struttura, rilancio commerciale e capacità di inserirlo in una rete internazionale senza snaturarne il legame con il territorio.

Per il momento, il dato certo è l’aggiudicazione all’asta per 16.936.875 euro. Il resto, a partire dall’identità definitiva dell’acquirente e dalle strategie future sul resort, è destinato a chiarirsi nei prossimi passaggi formali.