Siracusa, monitoraggio e riqualificazione: il Libero consorzio punta sulla riserva Ciane

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ribadisce la massima attenzione verso la Riserva Naturale “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, patrimonio ambientale e identitario di grande valore per l’intero territorio provinciale.

L’Ente, con gli uomini e i mezzi a disposizione, conferma il proprio impegno nell’azione di vigilanza e monitoraggio dell’area, in un quadro che richiede metodo, e continuità operativa.

Le attività di indagine in corso, demandate alle autorità competenti, richiedono il massimo riserbo e rispetto per gli accertamenti. Si tratta di una scelta di responsabilità e di rispetto per le procedure in atto nello spirito di collaborazione sociale che contraddistingue il ruolo dell’ente intermedio della provincia di Siracusa.

Parallelamente, il Libero Consorzio è impegnato a strutturare una programmazione di lungo periodo, fondata su pianificazione, progettualità e risorse dedicate.

In questo contesto si ricordano i seguenti interventi: la rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi, già finanziata per €718.400; i lavori di riqualificazione e il percorso ciclopedonale di collegamento tra Ortigia, la città e la fonte Ciane, già finanziati dalla L.R. n. 3/2025 per €200.000; la proposta di progetto da €5,5 milioni nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027 – Azione 2.7.2, presentata e attualmente in fase istruttoria; la partecipazione al progetto INTERREG Italia–Malta “WETWISE”, dedicato al restauro delle zone umide costiere di Sicilia e Malta.

“La tutela del Ciane e delle Saline richiede continuità e il rispetto dei ruoli istituzionali – afferma il presidente Michelangelo Giansiracusa – Solo attraverso la collaborazione e il lavoro congiunto otterremo nel tempo risultati concreti e duraturi per l’ambiente e per la comunità.”