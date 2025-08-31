Siracusa-Monopoli, Turati ne convoca 23. Esordio per la nuova prima maglia: è bellissima!

Tutto pronto per Siracusa-Monopoli, seconda giornata di campionato per gli azzurri di mister Marco Turati che stasera esordiranno davanti al pubblico amico in un De Simone che si annuncia quasi sold-out.

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico azzurro: non c’è Limonelli, squalificato dopo l’espulsione contro la Salernitana, ma ci sono gli ultimi arrivati Krastev, Valente e Gudelevicius.





Doppio esordio quello di oggi perché stasera al De Simone il Siracusa scenderà in campo con la maglia home, presentata sui social nelle scorse ore. Ed è una maglia che è un mix di eleganza, tradizione e identità: un azzurro intenso “come il mare e come il cielo”, prendendo spunto dal post di presentazione sulla pagina Facebook del Siracusa Calcio. Un azzurro che sa di anima della città, un look pulito con inserti bianchi a decorare il colletto e i bordi delle maniche arricchiti da un perfilo blu, lo stemma della società sul lato sinistro all’altezza del petto e dall’altro lato il logo dello sponsor tecnico Macron. Dietro nella parte superiore c’è un leone stilizzato e la scritta in corsivo “per la città” accompagnata dalla parola “combattere”

A completare il kit pantaloncini e calzettoni in tinta, con striscia bianca nei primi. Numeri e nomi dei calciatori in bianco.

Calcio d’inizio alle 21, diretta su Sky Sport 256.