Siracusa, Moreno Torricelli entra a far parte di Inclusione in movimento

Moreno Torricelli entra a far parte di Inclusione in movimento. Insieme con Paolo Di Canio sarà il brand Ambassador di Inclusione in movimento Siracusa, la realtà cittadina nata con il precipuo scopo di fare praticare sport alle persone con disabilità.

L’ex campione della Juventus, con la quale ha vinto tutto in Italia e nel mondo, si è detto onorato di fare parte dell’associazione guidata da Gaetano Migliore che negli ultimi tre anni ha coinvolto migliaia di persone grazie ad eventi come il Derby dell’ Amicizia e Together for inclusion. “Voglio dire ai ragazzi – ha detto Torricelli – che per me è un onore far parte della loro famiglia. Grazie e ancora grazie”

Torricelli aveva già preso parte alle ultime due edizioni delle sopracitate manifestazioni scendendo in campo con i ragazzi di Inclusione in movimento Siracusa.