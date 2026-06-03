Siracusa, morte della gpg Giuliana, fissata l’udienza preliminare: un imputato accusato di omicidio volontario

Si terrà il prossimo 1 ottobre, davanti al Gup del Tribunale di Siracusa Ilenia Di Giovanni, l’udienza preliminare nel procedimento relativo alla morte della guardia particolare giurata Calogero Giuliana, deceduto nel marzo del 2017 dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa durante un turno di servizio nella zona industriale di Augusta. A giudizio dovrà comparire Pierpaolo Vasques, 47 anni, collega della vittima e unico imputato nel procedimento. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimilino Lipari è accusato di omicidio volontario aggravato.

Secondo l’imputazione formulata dalla Procura generale, Vasques avrebbe concorso, assieme a persone rimaste allo stato ignote, a causare la morte di Giuliana, che quella notte era impegnato con lui in attività di vigilanza privata. La contestazione dell’accusa riguarda il colpo esploso dalla pistola di ordinanza in dotazione alla stessa vittima, che raggiunse Giuliana nella regione occipitale destra a 6 cm dal padiglione auricolare. All’imputato viene inoltre contestato di non avere allertato tempestivamente i soccorsi sanitari.

I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 marzo 2017. Giuliana, guardia giurata di 47 anni, venne gravemente ferito durante un intervento di servizio nella zona industriale di Augusta. Trasportato in ospedale a Siracusa, morì il giorno successivo a causa delle gravissime lesioni riportate.

La vicenda giudiziaria è stata caratterizzata da un iter particolarmente lungo e complesso. Per anni l’inchiesta si è sviluppata attorno all’ipotesi di un tragico incidente ma nel corso del tempo ulteriori approfondimenti investigativi, consulenze tecniche e le opposizioni presentate dai familiari della vittima hanno portato a una rivalutazione complessiva del caso da parte dell’autorità giudiziaria.

Nei mesi scorsi il Gip aveva disposto l’imputazione coatta per omicidio volontario, non condividendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Da qui la formulazione dell’imputazione e la fissazione dell’udienza preliminare.

Persone offese nel procedimento risultano Alessia, Davide e Antonino Giuliana, figli della vittima, e Nella Campisi, la moglie, tutti difesi dall’avvocato Alessandro Cotzìa. L’udienza è stata fissata per il 1 ottobre alle 10. In quella sede il giudice dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio e decidere se il procedimento dovrà approdare alla fase dibattimentale.