Siracusa, morte di Alessio De Rossi, salma sequestrata: rinviati i funerali

Cronaca · Indagini in corso

Si terranno in una data ancora da destinarsi i funerali di Alessio De Rossi, il giovane operaio morto nei giorni scorsi dopo oltre sei mesi di agonia in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto a Priolo.

La famiglia aveva inizialmente comunicato che le esequie si sarebbero celebrate martedì 21 luglio alle 9 nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Città Giardino, comunità nella quale Alessio era cresciuto. Successivamente, però, è arrivato un nuovo avviso: “A seguito di disposizioni dell’autorità giudiziaria, il funerale di Alessio è spostato a data che sarà successivamente comunicata”.

Il rinvio è legato al sequestro della salma, disposto dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause della morte del giovane operaio. Non è escluso che venga disposto un accertamento autoptico, ritenuto utile a chiarire il nesso tra le gravissime lesioni riportate nell’incidente e il decesso avvenuto dopo mesi di ricovero.

De Rossi era precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre stava lavorando sul tetto di un capannone nell’area industriale di Priolo, lo scorso gennaio. Soccorso in condizioni gravissime, era stato trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa e successivamente trasferito al San Marco di Catania, dove ha continuato a lottare fino alla morte.

L’inchiesta, già avviata nei mesi successivi all’incidente, prosegue ora per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il sequestro della salma rappresenta un ulteriore passaggio investigativo prima che possa essere restituita ai familiari per l’ultimo saluto.